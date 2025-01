Deutsche Telekom: dans le vert avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 10/01/2025 à 13:15









(CercleFinance.com) - Deutsche Telekom gagne plus de 1% à Francfort, sur fond de propos positifs d'UBS qui relève sa recommandation sur le titre de l'opérateur allemand de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 31 à 33 euros en raison de variations de changes.



Le broker souligne que Deutsche Telekom se traite sur un ratio PE de 13,4 fois, mais offre une croissance de +11% par an du BPA. Il le voit aussi comme une 'valeur américaine défensive', les Etats-Unis représentant les deux tiers de son activité.





