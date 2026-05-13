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Deutsche Telekom confirme sa dynamique
information fournie par AOF 13/05/2026 à 11:31

(Zonebourse.com) - Le groupe allemand s'adjuge 1,54% en fin de matinée à Francfort après le relèvement de ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice.

Deutsche Telekom a publié jeudi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et a légèrement relevé ses objectifs annuels, porté par la dynamique de sa filiale américaine T-Mobile US et par la bonne tenue de ses activités en Europe.

L'opérateur allemand table désormais sur un Ebitda ajusté après contrats de location (Ebitdaal) d'environ 47,5 milliards d'euros en 2026, contre 47,4 milliards auparavant. Le groupe prévoit également un flux de trésorerie disponible après contrats de location supérieur à 19,8 milliards d'euros, tandis que son objectif de bénéfice par action ajusté reste inchangé à environ 2,20 euros.

Deutsche Telekom a indiqué que ce relèvement de ses perspectives faisait suite à l'amélioration des prévisions annoncée récemment par T-Mobile US, dont il détient 54% du capital.

Au premier trimestre, le bénéfice net du groupe a reculé à 2,04 milliards d'euros, contre 2,85 milliards un an plus tôt.

L'Ebitdaal ajusté a toutefois progressé à 11,52 milliards d'euros, contre 11,3 milliards un an auparavant, tandis que la marge correspondante s'est établie à 38,6%, contre 38% un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires a légèrement augmenté, à 29,87 milliards d'euros contre 29,76 milliards un an auparavant, soutenu par la croissance enregistrée sur les principaux marchés du groupe. Les revenus des services, indicateur particulièrement suivi dans le secteur des télécoms, ont progressé de 0,8%, à 25,04 milliards d'euros.

Le groupe n'a en revanche pas commenté les récentes spéculations de presse évoquant un possible rapprochement entre Deutsche Telekom et T-Mobile US. La direction devrait être interrogée sur ce sujet lors de la conférence téléphonique consacrée aux résultats, prévue à 14h00 CET.

"La réaction du marché, notamment aux Etats-Unis, est clairement négative à ce stade. Toutefois, un tel scénario pourrait également comporter des retombées potentielles dont nous n'avons pas encore connaissance et qui ne seraient pas nécessairement défavorables aux investisseurs européens", souligne Oddo BHF, qui maintient sa recommandation surperformance sur le titre.

AlphaValue salue également des résultats "solides" au premier trimestre, notamment en Allemagne et dans les activités européennes du groupe.

Le courtier souligne par ailleurs la forte baisse des dépenses d'investissement en Allemagne, en recul d'environ 30% sur un an. Selon AlphaValue, cette évolution s'explique principalement par le calendrier des investissements dans le déploiement de la fibre optique et ne remet pas en cause les objectifs annuels du groupe. Le bureau d'études maintient sa recommandation "achat" sur le titre.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 13/05/2026 à 11:31:00.

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