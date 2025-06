Deutsche Telekom: alliance avec Nvidia pour une 'IA Factory' information fournie par Cercle Finance • 13/06/2025 à 17:38









(CercleFinance.com) - Nvidia annonce le déploiement d'une première infrastructure cloud industrielle dédiée à l'IA en Europe, en partenariat avec Deutsche Telekom.



Cette ' AI factory ', opérée par Deutsche Telekom en Allemagne, permettra aux industriels européens d'accélérer leurs applications de conception, d'ingénierie, de simulation, de jumeaux numériques et de robotique.



L'installation intégrera 10 000 GPU NVIDIA Blackwell, ainsi que des serveurs DGX GB200, RTX PRO et des solutions réseau et logicielles de NVIDIA.



Ce projet s'inscrit dans la stratégie de souveraineté numérique allemande et européenne, alors que la demande en capacités de centres de données devrait tripler d'ici cinq ans.



La plateforme soutiendra également les PME, la recherche académique et les grandes entreprises, avec des applications optimisées par CUDA-X, RTX et Omniverse.



Cette initiative prépare le terrain pour la future ' AI gigafactory ' européenne, prévue pour 2027, qui comprendra 100 000 GPU et visera à renforcer l'accès aux capacités de calcul accéléré sur le continent.







Valeurs associées DEUTSCHE TELEKOM 30,730 EUR XETRA -1,09%