Deutsche Börse souhaite passer à 40 entreprises dans l'indice DAX

BERLIN (Reuters) - L'opérateur boursier allemand Deutsche Börse a proposé lundi que le nombre de sociétés incluses dans l'indice allemand DAX passe de 30 à 40 avec des conditions d'intégration plus strictes. Dans un ensemble de propositions visant à réformer le principal indice boursier allemand, Deutsche Börse a également suggéré de réduire les entreprises composant l'indice des valeurs moyennes MDAX de 60 à 50. L'opérateur boursier souhaite également instaurer des règles de gouvernance plus rigoureuses à la suite du scandale Wirecard. Il propose ainsi d'exclure du DAX une société si elle ne publie pas ses chiffres trimestriels dans les délais. En outre, une entreprise devra démontrer sa rentabilité afin de pouvoir intégrer le DAX. Une autre proposition vise à exclure des indices DAX, MDAX, TecDAX et SDAX les entreprises dont les ventes d'armes controversées représentent plus de 10% du chiffre d'affaires total. Les investisseurs ont jusqu'au 4 novembre pour se prononcer sur ces propositions. Deutsche Börse a déclaré qu'il publierait les résultats de la consultation, ainsi que toute décision sur les modifications des règles de l'indice, d'ici le 23 novembre. (Hans Seidenstuecker, version française Laura Marchioro, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées DEUTSCHE BOERSE XETRA +0.20%