USA: Trump veut geler l'immigration en provenance des "pays du tiers-monde"

Le président américain Trump participe à une conférence téléphonique avec des militaires, à Palm Beach

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que son administration allait "suspendre de manière permanente" l'immigration en provenance de tous les "pays du tiers-monde", après la fusillade de Washington que le locataire de la Maison blanche a attribuée aux échecs de son prédécesseur Joe Biden en matière de contrôle de l'immigration.

Donald Trump n'a pas nommé de pays et n'a pas expliqué ce qu'il entendait par "pays du tiers-monde" ou "pause permanente". Il a précisé que le plan concernerait aussi les cas approuvés sous l'administration de l'ancien président Joe Biden.

"Je suspendrai de manière permanente l'immigration en provenance de tous les pays du tiers-monde pour permettre au système américain de se rétablir complètement, je mettrai fin à tous les millions d'admissions illégales de Biden, y compris celles signées par l'autopen de Joe Biden, et j'expulserai toute personne qui n'est pas un atout net pour les États-Unis", a-t-il déclaré sur son réseau social, Truth Social.

Donald Trump a déclaré qu'il mettrait fin à tous les avantages et subventions fédérales pour les "non-citoyens", ajoutant qu'il "dénaturaliserait les migrants qui sapent la tranquillité intérieure".

Il prévoit également d'expulser tout ressortissant étranger considéré comme une charge publique, un risque pour la sécurité ou "non compatible avec la civilisation occidentale".

La Maison Blanche et les services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters dans l'immédiat.

Ces annonces interviennent alors que l'une des membres de la Garde nationale blessée par balle lors de la fusillade survenue mercredi à Washington, est décédée.

Le tireur présumé, un afghan identifié sous le nom de Rahmanullah Lakanwal, est arrivé aux Etats-Unis en 2021 dans le cadre du programme "Operation Allies Welcome", mis en place par Joe Biden afin de permettre à des milliers d'Afghans ayant aidé les forces américaines lors de la guerre d'Afghanistan de s'installer aux Etats-Unis.

Donald Trump a ordonné plus tôt jeudi un vaste réexamen des demandes d'asile approuvées sous la présidence de Joe Biden.

Mercredi, les services américains de citoyenneté et d'immigration ont cessé de traiter toutes les demandes d'immigration concernant des ressortissants afghans et ce, pour une durée indéterminée.

"Ces objectifs seront poursuivis dans le but de parvenir à une réduction majeure des populations clandestines et perturbatrices", a déclaré Donald Trump.

