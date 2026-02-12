Deutsche Börse bien orienté après des résultats 2025 records
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 13:43
Le groupe de bourses allemand affiche ainsi un bénéfice net en hausse de 3% à 2,1 milliards d'euros, un EBITDA en croissance de 3% à 3,5 MdsEUR et un chiffre d'affaires en augmentation de 3% à 6 MdsEUR pour l'année écoulée.
Son conseil d'administration propose une augmentation de 5% du dividende à 4,20 EUR par action pour 2025. De plus, un programme de rachat d'actions d'un montant de 500 MEUR a déjà été annoncé et débutera prochainement.
Pour 2026, il prévoit un EBITDA et un chiffre d'affaires "hors résultat de trésorerie" (indicateurs présentés comme importants pour le groupe) à environ 3,1 et 5,7 MdsEUR respectivement, à comparer à 2,7 et 5,2 MdsEUR en 2025.
Par ailleurs, Deutsche Börse a fait part d'un accord pour acquérir les 20% restants de participation dans ISS STOXX, un fournisseur majeur de données, d'analyses et d'indices, détenus par l'investisseur General Atlantic.
Par cette transaction, le groupe "assure l'agilité opérationnelle nécessaire pour simplifier la mise en oeuvre de sa stratégie de croissance pour ISS STOXX et renforce la connectivité go-to-market au sein du groupe".
