Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deutsche Börse-Bénéfice en baisse de 9% au T3, sous le consensus Reuters • 28/10/2020 à 19:54









FRANCFORT, 28 octobre (Reuters) - L'opérateur boursier allemand Deutsche Börse DB1Gn.DE a annoncé mercredi une baisse de 9% du bénéfice net au troisième trimestre, en dessous des attentes, mais a laissé ses prévisions pour l'année inchangées. Le bénéfice net, part du groupe, a totalisé 227,1 millions d'euros, contre 248,6 millions d'euros il y a un an tandis que le chiffre d'affaires a reculé de 4% à 707,5 millions, une baisse là aussi plus importante que prévu. La Bourse allemande a confirmé son objectif de résultat net ajusté de 1,2 milliard en 2020. (Tom Sims et Hans Seidenstuecker, version française Flora Gomez, édité par)

Valeurs associées DEUTSCHE BOERSE XETRA -2.40%