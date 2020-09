Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deutsche Börse annonce à son tour une offre sur Borsa Italiana Reuters • 11/09/2020 à 18:24









DEUTSCHE BÖRSE ANNONCE À SON TOUR UNE OFFRE SUR BORSA ITALIANA MILAN (Reuters) - Deutsche Börse a annoncé vendredi avoir soumis une offre sur Borsa Italiana, l'opérateur de la Bourse de Milan, mis en vente par le London Stock Exchange. Borsa Italiana est également convoitée par Euronext qui a confirmé vendredi avoir fait une offre conjointe avec la Caisse des dépôts italienne (CDP, Cassa Depositi e Prestiti). "Deutsche Börse peut proposer une contribution majeure pour la croissance à venir et le développement d'une Borsa Italiana indépendante", dit le groupe allemand dans un communiqué. (Elisa Anzolin; version française Nicolas Delame)

Valeurs associées EURONEXT Euronext Paris +1.70% LSE GROUP LSE +1.97% DEUTSCHE BOERSE XETRA +1.89%