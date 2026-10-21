Deutsche Börse à contre-courant à Francfort, malgré des résultats en hausse

Deutsche Börse recule de 0,7% à 306,8 EUR et sous-performe ainsi nettement le DAX, qui grimpe de 1,4% à Francfort, en dépit de la publication, mardi soir, de résultats en progression au titre du 3e trimestre, accompagnés d'un relèvement d'objectif annuel.

Sur son 3e trimestre 2026, le groupe boursier allemand a vu son BPA croître de 20% à 3,10 EUR et son EBITDA augmenter de 16% à 978 MEUR (760 MEUR hors résultat de trésorerie), soit une marge de 59,9% pour un chiffre d'affaires en croissance de 13% à 1 633 MEUR (1 415 MEUR hors résultat de trésorerie).

Selon Deutsche Börse, cette croissance des revenus a été portée par des tendances structurelles favorables, mais également soutenue par l'environnement de marché conjoncturel. Six des huit activités du groupe ont enregistré une croissance à deux chiffres.

En outre, en progression de 7% par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente, le résultat de trésorerie a atteint de 218 MEUR et a confirmé, pour la première fois depuis 2024, le point d'inflexion annoncé par le groupe.

"Les résultats de Deutsche Börse font ressortir un EBITDA supérieur de 3% aux attentes, ou de 1% hors résultat de trésorerie. Par division, cette surperformance hors résultat de trésorerie provient essentiellement des activités Trading & Clearing, notamment des dérivés financiers, et Fund Services", réagit Jefferies.

"La division Software Solutions pourrait toutefois retenir l'attention, en raison d'une performance plus faible des revenus SaaS, liée au calendrier de migration des clients depuis les solutions installées sur site (on-premise) vers le cloud", note cependant la banque américaine.

Les prévisions de la direction pour 2026, hors résultat de trésorerie, restent inchangées, avec un chiffre d'affaires net attendu à 5,7 MdsEUR et un EBITDA prévu à 3,1 MdsEUR, des objectifs légèrement inférieurs aux consensus respectifs de 5,76 MdsEUR et de 3,13 MdsEUR.