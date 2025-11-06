Deutsche Boerse et Nasdaq visés par une enquête de l'UE sur les ententes

La Commission européenne a déclaré jeudi qu'elle avait ouvert une enquête en matière de concurrence contre les sociétés boursières Deutsche Boerse

DB1Gn.DE et Nasdaq NDAQ.O .

La Commission a déclaré qu'elle soupçonnait ces sociétés d'enfreindre les règles de concurrence de l'UE dans le secteur de la cotation, des transactions et de la compensation des produits financiers dérivés.

"Les entités Deutsche Boerse et Nasdaq pourraient avoir conclu des accords ou s'être livrées à des pratiques concertées pour ne pas se faire concurrence dans l'Espace économique européen", a-t-elle déclaré. "En outre, les entités pourraient avoir réparti la demande, coordonné les prix et échangé des informations commercialement sensibles."