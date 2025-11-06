Deutsche Boerse et Nasdaq font l'objet d'une enquête de l'UE pour entente sur les marchés nordiques

La Commission mène actuellement une enquête approfondie

Les deux entreprises affirment qu'elles coopèrent à l'enquête

Deutsche Boerse s'attend à ce que sa défense soit couronnée de succès

La Commission européenne a ouvert jeudi une enquête de concurrence sur Deutsche Boerse

DB1Gn.DE et Nasdaq NDAQ.O pour comportement anticoncurrentiel présumé, qui, selon les groupes boursiers, est lié à un accord sur les produits dérivés datant de 1999.

Les actions de Deutsche Boerse ont chuté jusqu'à 7,3 %, avant de limiter les pertes. À 1245 GMT, elles étaient en baisse d'environ 4 %.

La Commission a déclaré qu'elle soupçonnait les sociétés d'enfreindre les règles de concurrence de l'UE en matière de cotation, de transactions et de compensation des produits financiers dérivés, des contrats dont la valeur varie en fonction du prix des actifs sous-jacents.

« Les entités Deutsche Boerse et Nasdaq pourraient avoir conclu des accords ou des pratiques concertées pour ne pas se faire concurrence dans l'Espace économique européen », a-t-elle déclaré. « En outre, les entités pourraient avoir réparti la demande, coordonné les prix et échangé des informations commercialement sensibles. »

ENTREPRISES COOPÉRANT À L'ENQUÊTE

Les deux entreprises ont déclaré séparément que l'enquête portait sur un accord conclu en 1999 entre Eurex, la filiale de Deutsche Boerse spécialisée dans les produits dérivés, et la Bourse d'Helsinki, rachetée par Nasdaq en 2008, pour les marchés nordiques de produits dérivés.

"La coopération avait pour but de favoriser la concurrence", a déclaré Deutsche Boerse.

"Elle visait notamment à accroître la liquidité sur les marchés nordiques de produits dérivés et à créer des gains d'efficacité. Elle présentait des avantages évidents pour les acteurs du marché et était publique. »

Nasdaq a déclaré que l'accord avait été discuté avec la Commission à l'époque et qu'il n'avait rencontré aucune objection jusqu'à ce qu'il soit terminé.

"La coopération a apporté des avantages clairs aux participants au marché", a déclaré le Nasdaq.

Les deux entreprises ont déclaré qu'elles prenaient acte de la décision d'ouvrir une enquête et qu'elles collaboreraient avec la Commission.

"En collaboration avec notre conseiller juridique externe, nous pensons pouvoir défendre cette affaire avec succès", a déclaré Deutsche Boerse dans un communiqué envoyé par courriel.

Un porte-parole de Nasdaq en Finlande n'a pas répondu à une demande de commentaire.

La Commission a déclaré que l'enquête faisait suite à des inspections inopinées qu'elle a effectuées dans les deux sociétés en septembre 2024. Elle va maintenant mener une enquête approfondie "en priorité".