Deutsche Boerse: en léger repli, un broker dégrade information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 13:58









(CercleFinance.com) - Deutsche Boerse cède près de 1% et sous-performe ainsi un DAX stable à Francfort, pénalisé par des propos d'UBS qui dégrade sa recommandation sur le titre de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours abaissé de 320 à 309 euros.



'Après une forte surperformance au cours de l'année écoulée, nous considérons que le profil risque-rendement est plus équilibré aujourd'hui', explique le broker dans le résumé de sa note sur le groupe de Bourses allemand.





Valeurs associées DEUTSCHE BOERSE 276,100 EUR XETRA -0,65%