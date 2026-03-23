Deutsche Bank reste confiant pour Elis, remonte sa cible
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 09:23
"La hausse des coûts de l'énergie, la résurgence des inquiétudes inflationnistes et une détérioration des perspectives de croissance en Europe renforcent tous l'argumentaire d'investissement dans Elis, du moins sur une base relative", juge le broker.
Deutsche Bank souligne en effet que les tarifs énergétiques à court terme du groupe sont fixes, qu'Elis fournit des produits essentiels dotés d'un pouvoir de tarification très fort, et que ses contrats comprennent des clauses d'indexation.
"En dehors de la crise du COVID, le chiffre d'affaires s'est montré résilient au cours du temps, avec une diversification et une exposition de marché final généralement défensive, ce qui aboutit à un profil de croissance organique relativement modeste mais stable", poursuit-il.
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