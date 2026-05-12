Deutsche Bank remonte son objectif de cours sur Commerzbank
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 09:40
"Se traitant à 9 fois le BPA 2027 (en ligne avec le secteur) et à un rendement total 2028 de 10,7% (200 points de base plus large), nous réitérons notre recommandation "achat" et notre statut de premier choix", affirme le broker.
Deutsche Bank continue d'apprécier l'amélioration continue de la rentabilité de Commerzbank, avec des risques d'exécution relativement faibles dans le scénario standalone (c'est-à-dire sans tenir compte d'UniCredit).
"La situation UniCredit offre une certaine protection contre les risques de baisse et potentiellement aussi une optionalité positive sur le long terme", met également en avant le broker, faisant référence à l'offre du groupe italien.
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 12/05/2026 à 09:40:00.
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