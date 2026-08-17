Deutsche Bank relève son objectif sur Alcon, le titre reste de marbre

Deutsche Bank a annoncé lundi avoir relevé son objectif de cours Alcon de 70 à 73 francs suisses, estimant que la solide exécution opérationnelle dont fait preuve le spécialiste de l'ophtalmologie compense les vents contraires pesant sur l'activité.

La banque allemande dit toutefois maintenir sa recommandation à l'achat sur le titre dans le sillage des bons résultats publiés au titre du 2e trimestre et du nouveau relèvement des prévisions du groupe suisse pour l'exercice en cours.

Bien que le segment des lentilles intraoculaires reste à la traîne, DB fait valoir que le fabricant de dispositifs médicaux parvient à compenser ce facteur de lourdeur par une excellente dynamique au niveau de ses autres activités, tirée notamment par ses derniers lancements de produits.

En dépit d'une base de comparaison moins favorable au second semestre, son équipe de direction s'est déclarée confiante quant à sa capacité à atteindre au moins le milieu de sa fourchette d'objectifs annuelle, souligne l'établissement financier.

Des perspectives de moyen terme qui demeurent séduisantes

D'après Deutsche Bank, l'atteinte de ce cap concrétiserait un bel exercice, marquée par une croissance organique des ventes d'environ 6% et une progression à deux chiffres des bénéfices.

Au-delà de l'exercice en cours, les perspectives à moyen terme demeurent attrayantes, conclut Deutsche Bank, qui explique que ses hypothèses relativement prudentes pour les années à venir sont globalement alignées sur celles du consensus.

A la Bourse de Zurich, l'action Alcon cédait 0,8% à moins de 60,2 francs suisses lundi matin en dépit de ces commentaires favorables. Le titre perd autour de 4,9% cette année, à comparer avec une hausse de plus de 8% pour l'indice SMI.