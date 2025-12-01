Deutsche Bank relève son objectif de cours sur LVMH
Dans une étude sectorielle abordant les perspectives du marché du luxe, la banque allemande considère que 2026 s'annonce comme une année 'décisive' pour le secteur avec des écarts de croissance entre grandes marques appelés à se réduire alors qu'ils s'avéraient particulièrement élevés ces dernières années.
Si beaucoup de segments sont encore à la peine, les analystes de Deutsche Bank jugent que le luxe est bien placé pour accélérer en 2026, même s'ils excluent que la croissance revienne à ses niveaux exceptionnels d'avant-Covid, ce qui ne les empêchent pas d'anticiper une amélioration progressive de l'activité au fil de l'exercice, susceptible de faire remonter les multiples de valorisations.
Si LVMH et Burberry restent ses titres préférés, l'établissement financier dit avoir ajouté à cette liste le suisse Richemont en raison de sa croissance meilleure que prévu, tandis que Kering et Moncler demeurent ses valeurs les moins appréciés du fait du risque de déception associé à leurs résultats financiers.
