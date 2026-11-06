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Deutsche Bank relève son objectif de cours sur Legrand
information fournie par Zonebourse 06/11/2026 à 16:55

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Deutsche Bank réitère sa recommandation d'achat sur Legrand, avec un objectif de cours relevé de 170 à 175 EUR, dans le sillage d'estimations de BPA rehaussées de 2,5% pour 2026 et de 4% en moyenne pour les années suivantes, soulignant "l'impressionnante accélération de la croissance organique au 3e trimestre".

Estimant que les taux de croissance élevés observés actuellement dans le secteur sont alimentés par plusieurs facteurs, la banque allemande anticipe une poursuite de la forte croissance de Legrand pendant au moins deux à trois ans.

"Toutefois, il nous semble évident que plus le cycle haussier porté par l'IA se prolongera, plus le ralentissement qui suivra sera marqué. L'activité de Legrand dans les centres de données devient donc de plus en plus cyclique, et non l'inverse", prévient Deutsche Bank.

Cela étant, la banque estime que le modèle économique de Legrand présente une meilleure résilience que celui de certains de ses concurrents et offre un potentiel de hausse lié à une reprise à moyen terme des marchés de la construction.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 06/11/2026 à 16:55:00.

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