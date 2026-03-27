Deutsche Bank relève son conseil sur Pernod Ricard, sans rapport avec Brown-Forman
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 14:04
Dans une note diffusée dans la matinée, l'intermédiaire étaye son relèvement par le fait que l'action du groupe de spiritueux a chuté de 24% depuis le 23 février, date de sa dégradation sur la valeur, soit un écart de performance de 24 points de pourcentage par rapport au secteur européen des biens de consommation courante et de 34 points en comparaison de l'indice paneuropéen STOXX.
L'analyste souligne que sa décision est en revanche indépendante de la confirmation, hier soir, de l'existence de discussions avec l'américain Brown-Forman, propriétaire du whisky Jack Daniel's, en vue d'une possible fusion entre égaux.
"S'il est difficile de spéculer sur la création de valeur sans connaître les détails de l'opération, nous serions surpris de voir la transaction créer une valeur significative pour les actionnaires de Pernod", prévient DB.
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 27/03/2026 à 14:04:00.
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