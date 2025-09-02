Deutsche Bank relève sa recommandation sur Sanofi à 'achat'
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 16:25
En l'absence de véritable dynamique favorable au niveau de la découverte de médicaments, Sanofi reste fortement tributaire de son médicament vedette Dupixent, qui représente près de la moitié de ses revenus pharmaceutiques, mais dont le brevet doit expirer en 2031, rappelle l'analyste.
Cette épée de Damoclès pèse sur la valorisation boursière du groupe biopharmaceutique, relève l'intermédiaire, ce qui explique selon lui en partie que le titre se traite sur des multiples de valorisation assez bas (11 fois les bénéfices).
L'espoir repose désormais sur les résultats de phase 3 d'amlitelimab, son traitement expérimental de la dermatite atopique, un produit qui vise un marché relativement proche de celui de Dupixent - représentant plus de 70% de ses ventes actuelles - et qui pourrait donc amené à prendre le relais du 'blockbuster' actuel de Sanofi, ajoute-t-il.
Dans ce contexte de défiance des investisseurs, l'action paraît sous-valorisée par rapport au risque encouru, estime Deutsche Bank, qui relève en conséquence sa recommandation en établissant un nouvel objectif de cours de 110 euros, faisant ressortir un potentiel haussier de 22%.
Valeurs associées
|84,5600 EUR
|Euronext Paris
|-0,15%
Cette analyse a été élaborée par Cercle Finance et diffusée par BOURSORAMA le 02/09/2025 à 16:25:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
"Plus de 250 piquets de grève" ont accueilli mardi, selon la CGT, électriciens et gaziers, qui ont entamé dans toute la France une grève de 24 heures reconductible pour leurs salaires et la fiscalité de l'énergie, un mouvement sans lien direct avec les mobilisations ... Lire la suite
-
Les participants à la rave party, dans une partie de l'Aude touchée par un vaste incendie début août, ont démonté leur installation et quittent le site mardi après-midi, sous une surveillance policière, à la suite d'incidents lundi soir entre fêtards et villageois ... Lire la suite
-
France: Plus le redressement budgétaire attendra, plus il sera "douloureux", selon Villeroy de Galhau
Il est "plus que jamais" le moment pour la France de redresser ses finances publiques et plus ce redressement attendra, "plus il sera douloureux", prévient mardi le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Face à la "relative résilience" ... Lire la suite
-
Un homme soupçonné d'avoir blessé plusieurs personnes au couteau en plein centre-ville de Marseille mardi après-midi a été abattu par la police, a-t-on appris de source policière. A proximité d'un commerce situé cours Belsunce, à deux pas du Vieux-Port et haut-lieu ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer