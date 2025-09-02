 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 653,77
-0,70%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Deutsche Bank relève sa recommandation sur Sanofi à 'achat'
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 16:25

(Zonebourse.com) - Deutsche Bank a annoncé mardi avoir relevé de 'conserver' à 'achat' sa recommandation sur le titre Sanofi , se disant optimiste sur le potentiel de l'amlitelimab, le nouveau traitement de la dermatite atopique mis au point par le laboratoire.

En l'absence de véritable dynamique favorable au niveau de la découverte de médicaments, Sanofi reste fortement tributaire de son médicament vedette Dupixent, qui représente près de la moitié de ses revenus pharmaceutiques, mais dont le brevet doit expirer en 2031, rappelle l'analyste.

Cette épée de Damoclès pèse sur la valorisation boursière du groupe biopharmaceutique, relève l'intermédiaire, ce qui explique selon lui en partie que le titre se traite sur des multiples de valorisation assez bas (11 fois les bénéfices).

L'espoir repose désormais sur les résultats de phase 3 d'amlitelimab, son traitement expérimental de la dermatite atopique, un produit qui vise un marché relativement proche de celui de Dupixent - représentant plus de 70% de ses ventes actuelles - et qui pourrait donc amené à prendre le relais du 'blockbuster' actuel de Sanofi, ajoute-t-il.

Dans ce contexte de défiance des investisseurs, l'action paraît sous-valorisée par rapport au risque encouru, estime Deutsche Bank, qui relève en conséquence sa recommandation en établissant un nouvel objectif de cours de 110 euros, faisant ressortir un potentiel haussier de 22%.

Valeurs associées

SANOFI
84,5600 EUR Euronext Paris -0,15%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Cette analyse a été élaborée par Cercle Finance et diffusée par BOURSORAMA le 02/09/2025 à 16:25:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank