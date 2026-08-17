Deutsche Bank relève sa cible sur RWE après les semestriels

Deutsche Bank réaffirme sa recommandation "achat" et relève son objectif de cours de 63 EUR à 65 EUR sur RWE, revenant sur une publication du groupe énergétique allemand de la semaine dernière qu'elle juge très positive et déclarant voir "des opportunités d'investissement dans toutes les directions".
"A court terme, il existe un potentiel de hausse grâce aux opérations de centres de données et au complexe des matières premières. Le long terme offre de nombreuses possibilités d'amélioration qui ne sont pas encore prises en compte dans les objectifs", estime ainsi la banque allemande.
"Les opportunités à long terme incluent des rendements plus élevés sur des investissements non engagés, des enchères de capacité allemandes et néerlandaises, une hypothèse conservatrice de 8% de ROE (rendement des fonds propres) sur Amprion, la constitution d'une participation plus importante dans Amprion, le GNL américain, la production d'électricité au gaz aux Etats-Unis et davantage de nouvelles constructions dans le gaz en Allemagne", précise-t-elle.
Selon Deutsche Bank, les prévisions du groupe pour l'exercice 2026 semblent désormais prudentes et pourraient être rehaussées avant la publication des résultats du 3e trimestre. "RWE est en pleine forme, avec des contrats de centres de données attendus au cours du mois à venir", conclut-elle.
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