Deutsche Bank relève le prix d'AT&S à "acheter", alors que la pénurie de substrats pour puces fait grimper les prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
2 février - ** Deutsche Bank fait passer Austria Technologie & Systemtechnik (AT&S) ATSV.VI de "hold" à "buy", la pénurie aiguë de substrats utilisés dans les puces électroniques se traduisant par des prix de vente plus élevés pour le fabricant de circuits imprimés ** L'augmentation de la demande d'intelligence artificielle et d'unités centrales de traitement a fait grimper les prix des substrats pour circuits intégrés, selon DB
** Le courtier ajoute qu'AT&S a laissé derrière elle des périodes de surcapacité et de tensions sur le bilan, et qu'elle est bien positionnée sur un marché façonné par la demande croissante de clients tels qu'Intel INTC.O .
** Le courtier note également que la société peut désormais utiliser son site de production de coques à Kulim, en Malaisie, qui est resté longtemps inactif
** Les actions d'AT&S sont en hausse de 7,6 % à 1145 GMT et pourraient connaître leur plus forte hausse en une journée depuis novembre si les gains se maintiennent
