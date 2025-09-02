Deutsche Bank passe à l'achat sur Schneider Electric, le titre repart de l'avant
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 10:06
Peu avant 10h00, l'action du spécialiste de l'électrification et de l'automatisation gagne 2,2%, signant la troisième plus forte hausse du CAC 40 qui cède près de 0,3% au même moment.
Le bureau d'études, qui indique avoir récemment rencontré le DG et la directrice financière de Schneider lors d'un 'roadshow' organisé en France, souligne qu'Olivier Blum a affirmé à l'occasion de la réunion que la croissance resterait solide en 2025 et qu'elle se poursuivrait en 2026.
L'analyste relève aussi que le secteur des centres de données continue de très bien se porter, ce qui assure à l'entreprise une bonne visibilité pour l'année prochaine.
Dans sa note, DB ajoute que le groupe devrait présenter à l'occasion de sa journée d'investisseurs du 11 décembre prochain un nouveau plan stratégique, qui devrait insister davantage sur la productivité et l'efficacité, avec pour effet de rassurer les investisseurs inquiets sur l'évolution des marges.
Suite à la récente sous-performance de l'action, qui a reculé de 12% depuis le début de l'année, le professionnel relève son conseil à l'achat, avec un objectif de cours rehaussé de 220 à 240 euros.
Valeurs associées
|213,7500 EUR
|Euronext Paris
|+1,66%
A lire aussi
-
(Reuters) -Les actions Kering et LVMH grimpent mardi à la Bourse de Paris, alors que HSBC a relevé sa recommandation de "conserver" à "acheter" sur les deux valeurs, l'intermédiaire disant voir "la lumière au bout du tunnel" pour le secteur du luxe. Vers 08h57 ... Lire la suite
-
Liechtensteinische Landesbank se retire des Emirats arabes unis, redirige ses clients vers Rothschild
DUBAI (Reuters) -La Liechtensteinische Landesbank (LLB) a pris la décision de se retirer des Émirats arabes unis et a signé un accord de recommandation avec Rothschild pour rediriger ses clients locaux vers la banque, ont annoncé mardi les deux sociétés dans deux ... Lire la suite
-
MILAN (Reuters) -La banque italienne Monte dei Paschi di Siena (MPS) a annoncé mardi avoir relevé son offre sur Mediobanca, en ajoutant un paiement en numéraire à sa proposition d'échange d'actions, afin de prendre le contrôle de sa rivale italienne. MPS, dont ... Lire la suite
-
Le Royaume-Uni a annoncé lundi suspendre temporairement les nouvelles demandes de regroupement familial pour les réfugiés présents sur son territoire. Le gouvernement prévoit aussi de commencer à renvoyer en France dès ce mois-ci de premiers migrants, conformément ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer