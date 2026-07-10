Deutsche Bank passe à l'achat sur Mediobanca, l'action monte

L'action Mediobanca gagne 1,2% à 27,2 EUR en début de séance à Milan, portée par un relèvement de recommandation chez Deutsche Bank, de "conserver" à "achat", avec un objectif de cours relevé de 18,80 EUR à 29,40 EUR, dans le cadre d'une note plus générale sur les banques italiennes.

"L'indice des banques italiennes a enregistré une hausse de 7% en juin, dans l'anticipation de bons résultats au 2e trimestre, d'une activité accélérée des fusions et acquisitions, ainsi que d'une forte sensibilité aux taux", note la banque allemande.

Deutsche Bank s'attend à ce que le secteur bancaire italien génère un bénéfice net de 7,2 MdsEUR et pense que son produit net d'intérêts (NII) devrait afficher une tendance rassurante de 2,6% d'un trimestre sur l'autre (stable en glissement annuel).

"Notre estimation annuelle de croissance du NII d'environ 2% en glissement annuel, et en particulier pour 2026-2027 ( 2% et 3%), reste prudente, à la lumière des attentes implicites dans la courbe à terme (forward curve)", ajoute l'établissement germanique.

Outre Mediobanca, Deutsche Bank confirme des recommandations "achat" sur Banco BPM, Banca Generali et Banca Mediolanum, avec des objectifs de cours rehaussés respectivement de 13,70 EUR à 16,20 EUR, de 66 EUR à 76,40 EUR et de 20,50 EUR à 24,80 EUR.