Deutsche Bank n'est plus à l'achat sur Crédit Agricole
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 11:15
S'il reconnaît que Crédit Agricole "bénéficie d'un modèle diversifié et léger en actifs, ainsi que de rendements historiquement élevés", le broker ne voit qu'un potentiel de hausse limité à court et moyen terme.
Il projette pour le groupe un ROTE stable (environ 14%) et une croissance annuelle moyenne modeste du BPA de l'ordre de 5% d'ici à 2028, significativement à la traîne de ses pairs français, tout en offrant selon lui des retours de capital plus faibles.
"Le chemin vers davantage de clarté sur de potentielles opérations de M&A en Italie semble se prolonger, suggérant une absence d'effet catalyseur immédiat", ajoute Deutsche Bank, qui voit "de meilleures opportunités de revalorisation ailleurs".
Valeurs associées
|17,9850 EUR
|Euronext Paris
|-0,22%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 17/02/2026 à 11:15:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Le gonflement de la Loire provoque une "crue majeure" mardi dans les environs d'Angers alors que trois départements, le Maine-et-Loire, la Gironde et le Lot-et-Garonne, ont été maintenus en vigilance rouge, le niveau maximum d'alerte. A la confluence du Maine et ... Lire la suite
-
(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Eli Lilly, Danaher/Masimo/Apple, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,08% pour le Dow Jones ... Lire la suite
-
Le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre indien Narendra Modi se sont retrouvés mardi à Bombay, capitale économique de l'Inde, pour renforcer le partenariat bilatéral dans la défense, avec à la clef la vente de 114 chasseurs Rafale, et l'ancrer ... Lire la suite
-
Une diplomate expérimentée pour succéder à Jack Lang: Anne-Claire Legendre, proche conseillère d'Emmanuel Macron, a été choisie mardi pour prendre la tête de l'Institut du monde arabe (IMA) et remplacer l'ancien ministre socialiste, poussé vers la sortie en raison ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer