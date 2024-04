Deutsche Bank: meilleur résultat trimestriel depuis 2013

( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

Le géant bancaire allemand Deutsche Bank a fait état jeudi d'un bénéfice net part du groupe de 1,28 milliard d'euros au premier trimestre, en hausse de 10% sur un an, et a confirmé ses prévisions.

Ce bénéfice "est le meilleur enregistré depuis 2013", selon le patron de la banque, Christian Sewing, dans un communiqué.

Cela vaut aussi pour le bénéfice avant impôts, à 2,04 milliards d'euros, tiré par une hausse annuelle des recettes de 13% dans la banque d'investissement.

Les ventes globales, à 7,78 milliards d'euros, progressent de 1% sur un an et dépassent les attentes des analystes sondés par Factset, qui tablaient sur une stagnation.

Dans la banque d'investissement, les recettes de 3 milliards d'euros ont été soutenues par une hausse de 54% des commissions sur les émissions d'actions et conseils en restructuration et de 14% dans le négoce des produits de taux et de devises.

Cela fait plus que compenser les reculs des ventes dans deux autres divisions, la banque de détail et celle des entreprises, où l'effet favorable des produits d'intérêts élevés s'atténue.

La gestion d'actifs a progressé de 5% sur un an et les fonds sous mandat de gestion ont totalisé 941 milliards d'euros, en hausse de 101 milliards d'euros sur un an.

La banque au logo bleu a opté en 2019 pour un profil plus européen et moins sujet aux risques, après les affres causés par d'innombrables scandales dans sa banque d'investissement.

L'établissement applique aussi la discipline sur les charges. Leur montant ajusté a représenté 5 milliards d'euros au premier trimestre, cohérent avec ce montant rond fixé pour chaque trimestre pour aboutir à un total annuel de 20 milliards d'euros, confirmé jeudi.

Non ajustées, les charges représentent 5,3 milliards d'euros en comprenant les frais liés à un plan de départ de 2.700 emplois supplémentaires d'ici 2025 tel qu'annoncé en février. Environ 800 départs ont été engagés en 2023, année qui a vu le résultat net baisser.

"Nous sommes fermement convaincus que nous réaliserons de nouveaux progrès à tous les niveaux et avons le cap sur nos objectifs pour 2025", a conclu M. Sewing dans ce communiqué.