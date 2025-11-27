 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 096,50
-0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Deutsche Bank mandaté par un fonds qatari pour investir un milliards d'euros en Allemagne
information fournie par Zonebourse 27/11/2025 à 16:46

Deutsche Bank a annoncé jeudi avoir été mandaté, aux côtés sa filiale de gestion d'actifs DWS, par le fonds qatari Al Mirqab Capital avec l'objectif d'investir un milliard d'euros en Allemagne.

Le groupe bancaire indique avoir signé avec ce 'family office' basé à Doha un protocole d'accord en vue d'une collaboration à long terme aux termes de laquelle il sera chargé d'identifier des opportunités d'investissement dans le pays.

Selon Deutsche Bank, ce mandat se concentrera sur des investissements visant à soutenir la transformation de l'économie allemande et européenne plus large à travers une large gamme de secteurs, y compris, mais sans pas uniquement, l'énergie, le transport, la défense, l'éducation, les télécommunications, ainsi que la technologie et l'innovation.

'L'économie européenne continue de croître et de bénéficier du récent changement de dynamique, en particulier sur les marchés boursiers, dans le secteur technologique et grâce aux initiatives politiques', explique l'établissement dans un communiqué.

'En tant que plus grande économie d'Europe, l'Allemagne profite de la stabilité politique et de dépenses fiscales en matière de défense et d'infrastructures - y compris un fonds d'infrastructure de 500 milliards d'euros - ce qui constitue un solide terreau pour les opportunités d'investissement en capital privé dans les années à venir', ajoute DB.

Il est prévu que DWS agisse en tant que gestionnaire d'investissement et mettre à profit son expertise en matière d'infrastructures, d'immobilier, de prêts directs et de finances, en coopération avec la branche de banque de financement et de financement (CIB) de Deutsche Bank.





Valeurs associées

DEUTSCHE BANK
30,545 EUR XETRA -0,28%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent autour de l'équilibre
    information fournie par AFP 27.11.2025 18:03 

    Les Bourses européennes ont terminé proches de l'équilibre jeudi, mais tout de même en terrain positif, les investisseurs évaluant les perspectives de baisse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed) dans une séance calme en raison de la fermeture ... Lire la suite

  • ( AFP / FILIPPO MONTEFORTE )
    Italie: trois dirigeants sous enquête après l'OPA de MPS sur Mediobanca
    information fournie par Boursorama avec AFP 27.11.2025 18:00 

    La justice italienne enquête sur trois grands dirigeants soupçonnés de manipulation de marché dans le cadre de l'OPA à plus de 13 milliards d'euros lancée par la banque Monte dei Paschi di Siena (MPS) sur sa rivale Mediobanca, a indiqué jeudi la presse de la péninsule. ... Lire la suite

  • hermes (Crédit: Chi Lok Tsang / Unsplash)
    Hermès, plus forte baisse du CAC 40 à la clôture du jeudi 27 novembre 2025 -
    information fournie par AOF 27.11.2025 17:51 

    (AOF) - Hermès (-1,77% à 2113 euros) Hermès a fini lanterne rouge du CAC 40. UBS a confirmé sa recommandation à Neutre sur le titre du célèbre maroquinier, en abaissant sa cible de cours de 2 310 à 2 260 euros. AOF - EN SAVOIR PLUS En savoir plus sur Hermès Points ... Lire la suite

  • Au Japon, l'anguille au menu d'un débat mondial sur sa préservation
    Au Japon, l'anguille au menu d'un débat mondial sur sa préservation
    information fournie par AFP Video 27.11.2025 17:46 

    Plat particulièrement prisé des Japonais, l'anguille fait l'objet d'un débat international pour conserver l'espèce. Jusqu'à 85% de la consommation mondiale d'anguille se fait en Asie de l'Est, et notamment au Japon.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank