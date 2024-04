Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Deutsche Bank: importante provision sur le dossier Postbank information fournie par Cercle Finance • 29/04/2024 à 10:47









(CercleFinance.com) - Le géant bancaire allemand Deutsche Bank a annoncé vendredi qu'il devrait passerait une lourde provision dans ses comptes à la suite d'une décision de justice favorable.



Dans un avis rendu vendredi, le Tribunal supérieur de Cologne a donné raison à certains actionnaires de Postbank, qui estimaient qu'un prix amélioré aurait dû leur être versé en 2010 au moment de l'offre de rachat déposée par Deutsche Bank.



Dans un communiqué, Deutsche Bank explique que cette décision accroît la probabilité de futures compensations financières, ce qui va le conduire à constituer une provision de l'ordre de 1,3 milliard d'euros dans ses résultats de deuxième trimestre.



Au niveau du ratio de capital minimal et obligatoire dit 'CET1' (Common Equity Tier 1), le groupe estime l'impact de cette réserve autour de 20 points de base, soit un niveau de 13,25%.



Deutsche prévient malgré tout qu'il lui est pour l'instant impossible de déterminer les implications financières définitives du dossier.



'C'est dommage que la récente amélioration de ses performances opérationnelles et l'existence d'un environnement porteur soient obscurcies par un litige légal remontant à plusieurs années', déplorent ce matin les analystes de RBC.



Plus concrètement, les équipes de Barclays et UBS se demandent, elles, si ces dépenses inattendues ne risquent pas de venir freiner les projets de Deutsche Bank en matière de distribution de capital à ses actionnaires.



Le groupe financier allemand a lui même reconnu, ce week-end, qu'il était encore trop tôt pour savoir si sa seconde tranche de rachats d'actions prévue cette année serait bel et bien mise en oeuvre.



'Pour notre part, nous ne nous attendons plus à ce que cette deuxième opération soit bouclée et tablons simplement sur la finalisation de l'enveloppe de 675 millions d'euros actuellement en cours', prévient UBS.



Suite à ces annonces, l'action Deutsche Bank chutait de quasiment 5% lundi matin à la Bourse de Francfort, signant de loin la plus forte baisse de de l'indice DAX.





