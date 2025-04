Deutsche Bank : grimpe de +5%, au-delà des 20,3E information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 14:13









(CercleFinance.com) - Deutsche Bank grimpe de +5%, au-delà des 20,3E et pourrait soulever la résistance des 20,5E du 10 avril (à l'ouverture).

Le titre reprend 20% sur ses planchers du 7 avril (17E) et pourrait prolonger sa reprise en 'V' en direction de l'ex-soutien des 21E du 11 mars au 3 avril.





Valeurs associées DEUTSCHE BANK 20,3300 EUR XETRA +5,30%