Deutsche Bank en retrait après ses objectifs à horizon 2028
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 15:28
Le groupe vise un rendement des capitaux propres tangibles (RoTE) supérieur à 13% d'ici 2028, contre plus de 10% pour 2025, et une hausse de son taux de distribution jusqu'à 60% du bénéfice net attribuable à partir de 2026, contre l'objectif actuel de 50%.
Il prévoit de maintenir son ratio CET1 dans sa fourchette d'exploitation de 13,5 à 14%. Lorsque ce ratio sera durablement supérieur à 14%, il pourra procéder à des distributions supplémentaires ou déployer ces fonds propres pour de la croissance ciblée.
Deutsche Bank table sur une croissance annuelle de ses revenus supérieure à 5%, passant d'environ 32 MdsEUR prévus en 2025 à environ 37 MdsEUR en 2028, et prévoit de ramener son coefficient d'exploitation de moins de 65% à moins de 60% sur la même période.
Enfin, l'établissement bancaire vise à continuer d'investir dans la croissance de ses activités et la technologie, tout en menant des programmes ciblés visant à réaliser des économies de coûts brutes d'environ 2 MdsEUR.
Valeurs associées
|30,930 EUR
|XETRA
|-2,95%
A lire aussi
-
"Un acte de sabotage sans précédent" : la Pologne rapporte une explosion sur les rails d'une voie ferrovaire menant vers l'Ukraine
Donald Tusk a dénoncé un acte "visant la sécurité de l'État polonais et de ses citoyens". L'attaque visait à faire dérailler un train : une voie ferrée polonaise menant en Ukraine a été victime d'un "acte de sabotage sans précédent", a dénoncé lundi 17 octobre ... Lire la suite
-
Repsol annonce le lancement d'une nouvelle identité de marque pour Repsol Lubricants lors d'un événement au circuit Ricardo Tormo à Valence, marquant une étape clé pour doubler la taille de cette activité d'ici 2030. L'initiative s'inscrit dans la stratégie 'Full ... Lire la suite
-
Des machines humanoïdes faisant la vaisselle et la lessive? C'est ce que développe l'entreprise tokyoïte Enactic, illustrant le nouveau Graal technologique: introduire l'IA dans le monde matériel sous forme de robots, voitures autonomes et autres gadgets.
-
Après une ouverture dans le rouge, la Bourse de New York évoluait en hausse lundi, à l'aube d'une semaine marquée par les résultats du géant des puces Nvidia dans un contexte d'inquiétudes grandissantes autour des valorisations faramineuses du secteur de l'intelligence ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer