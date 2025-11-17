Deutsche Bank dévoile des objectifs plus ambitieux en matière de coûts et de bénéfices pour 2028

FRANCFORT (Reuters) -Deutsche Bank a dévoilé lundi de nouveaux objectifs de bénéfices et de revenus pour les trois prochaines années, alors que la première banque allemande cherche à convaincre les investisseurs que son redressement reste sur la bonne voie et qu’elle peut rivaliser avec les géants du secteur à Wall Street.

La série d'objectifs pour 2028 est le troisième programme majeur du président du directoire Christian Sewing, qui a pris les rênes de la banque alors qu’elle était fragilisée par des années de pertes.

Christian Sewing a stabilisé la banque et l'a ramenée à des bénéfices réguliers mais certains investisseurs critiquent la dépendance du groupe à la division de banque d’investissement et la faiblesse de ses activités de banque de détail.

Deutsche Bank est désormais dans la dernière ligne droite de son plan triennal actuel. La plupart des analystes estiment qu'elle atteindra ses objectifs.

Parmi les éléments clés du plan dévoilé lundi, Deutsche Bank vise un rendement des capitaux propres tangibles, un indicateur clé de rentabilité, supérieur à 13% d’ici 2028, contre un objectif actuel de plus de 10%.

La banque prévoit d'augmenter ses revenus à environ 37 milliards d'euros en 2028, contre environ 32 milliards en 2025.

Deutsche Bank ambitionne également d'atteindre un ratio coûts sur revenus inférieur à 60% d'ici 2028, contre un objectif actuel inférieur à 65%.

"Notre vision à long terme est d'être le champion européen", a déclaré Christian Sewing dans un communiqué.

(Rédigé par Tom Sims et Matthias Inverardi, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)