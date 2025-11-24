Deutsche Bank dégrade son opinion sur le titre BASF
Dans une note de recherche publiée dans la matinée, l'analyste estime que l'action du groupe chimique allemand est aujourd'hui correctement valorisée et ajoute ne percevoir aucune raison pour que le cours de Bourse grimpe davantage dans l'immédiat.
Alors que le titre a fait largement mieux que les autres entreprises chimiques cycliques en Europe depuis le début de l'année (+21%), l'intermédiaire pense toujours que BASF fait figure de bon élève du segment, mais souligne aussi que l'environnement actuel reste difficile, sans véritable amélioration prévue en 2026.
Concernant 2026, DB dit prévoir une croissance de l'Ebitda de seulement 3%, un peu en dessous de ce que le marché attend, ce qui fait planer selon lui un risque que les attentes du marché soient trop optimistes.
Et si l'action se paie aujourd'hui plus cher que ses concurrents, ce qui est jugé logique vu que la société est plus solide et mieux positionnée, les bonnes nouvelles récentes (vente d'activités, programme de rachat d'actions) sont déjà intégrées dans le cours, conclut le professionnel, qui estime qu'il n'existe pas assez de nouveaux éléments positifs attendus dans les 12 prochains mois pour justifier un conseil acheteur.
