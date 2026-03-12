Deutsche Bank-D'anciens employés réclament £600 mlns dans l'affaire MPS

(Actualisé avec détails, contexte §§4-5 et 7-9)

Quatre anciens employés de Deutsche Bank (DB) DBKGn.DE réclament plus de 600 millions de livres sterling (695,36 millions d'euros) de dommages-intérêts au plus grand groupe bancaire allemand, a-t-il déclaré dans son rapport annuel jeudi, dans une affaire impliquant son concurrent italien Monte dei Paschi (MPS) BMPS.MI .

Les plaintes, déposées devant les tribunaux anglais, sont "sans fondement", a déclaré Deutsche Bank.

Les poursuites judiciaires sont connues, mais le montant des dommages-intérêts réclamés n'a pas encore été rendu public.

L'affaire trouve son origine dans des transactions conclues en 2008 entre Deutsche Bank et MPS et qui ont initialement conduit à la condamnation des banquiers et du groupe allemand en Italie, pour avoir collaboré avec son concurrent local afin de dissimuler des pertes.

Les condamnations prononcées à l'encontre de Deutsche Bank et des banquiers ont été annulées en 2022, mais ces derniers poursuivent désormais l'entreprise pour avoir porté atteinte à leur réputation en leur faisant porter la responsabilité de ces transactions.

La somme réclamée s'ajoute aux 152 millions d'euros réclamés par un cinquième banquier devant un tribunal de Francfort dans le cadre d'une affaire ouverte en 2024 et qui devrait être jugée plus tard cette année.

Deutsche Bank "se défendra vigoureusement contre eux, notamment en contestant les pertes présumées exagérées et irréalistes qui leur sont imputées", a déclaré le groupe.

L'année 2025 a par ailleurs été la plus rentable du prêteur depuis 2007, selon le rapport, entraînant une augmentation du salaire du président du directoire Christian Sewing, estimé à 10,5 millions d'euros l'année dernière, contre 9,75 millions pour 2024.

DB prévoit également une augmentation de son chiffre d'affaires à environ 33 milliards d'euros cette année, contre 32,1 milliards en 2025.

(Rédigé par Tom Sims et Matthias Inverardi; version française Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)