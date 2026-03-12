 Aller au contenu principal
Deutsche Bank-D'anciens employés réclament £600 mlns dans l'affaire Monte dei Paschi
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 09:13

Quatre anciens employés de Deutsche Bank DBKGn.DE réclament plus de 600 millions de livres sterling (695,36 millions d'euros) de dommages-intérêts au plus grand groupe bancaire allemand, a-t-il déclaré dans son rapport annuel jeudi, dans une affaire impliquant son concurrent italien Monte dei Paschi.

Les plaintes, déposées devant les tribunaux anglais, sont "sans fondement", a déclaré Deutsche Bank.

Les poursuites judiciaires sont connues, mais le montant des dommages-intérêts réclamés n'a pas encore été rendu public.

Cette somme s'ajoute aux 152 millions d'euros réclamés par un cinquième banquier devant un tribunal de Francfort dans le cadre d'une affaire ouverte en 2024 et qui devrait être jugée plus tard cette année.

Les plaignants dans cette affaire, relative à du trading de produits dérivés impliquant la banque allemande et Monte dei Paschi BMPS.MI , affirment que la Deutsche Bank a nui à leur carrière.

(Rédigé par Tom Sims et Matthias Inverardi; version française Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)

Valeurs associées

Valeurs associées

BANCA MPS
7,348 EUR MIL -1,82%
DEUTSCHE BANK
26,755 EUR XETRA -1,40%
