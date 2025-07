Deutsche Bank: bénéfice net plus que doublé au 1er semestre, le titre grimpe information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 12:35









(Zonebourse.com) - Au premier semestre 2025, Deutsche Bank a doublé son bénéfice avant impôt à 5,3 milliards d'euros, contre 2,4 milliards un an plus tôt, en grande partie grâce à l'absence de provision exceptionnelle liée au litige Postbank. Hors cet effet, le résultat avant impôt progresse de 37 % sur un an. Le bénéfice net atteint 3,7 milliards d'euros, contre 1,5 milliard au premier semestre 2024.



Le produit net bancaire s'élève à 16,3 milliards d'euros, en hausse de 6 %, en ligne avec l'objectif annuel de 32 milliards d'euros. Les quatre divisions du groupe (Corporate Bank, Investment Bank, Private Bank et Asset Management) enregistrent toutes une croissance à deux chiffres de leur résultat avant impôt. Les encours nets ont progressé de 41 milliards d'euros dans la banque privée et la gestion d'actifs.



Le retour sur fonds propres tangibles (RoTE) atteint 11 %, dépassant le seuil visé de 10 %.



La génération de capital demeure robuste avec un ratio CET1 à 14,2 % et un leverage ratio à 4,7 %. Les provisions pour pertes sur crédits s'élèvent à 894 millions d'euros, en baisse de 2 % sur un an. Le bénéfice par action dilué s'établit à 1,46 EUR, contre 0,42 EUR un an auparavant.



Christian Sewing, CEO, se félicite des meilleurs résultats semestriels depuis 2007, confirmant la trajectoire vers les objectifs 2025 et ouvrant la voie à des distributions accrues aux actionnaires au-delà de cette échéance.



Le titre progresse de plus de 7% à Francfort à la suite de cette publication.





Valeurs associées DEUTSCHE BANK 28,4100 EUR XETRA +7,57%