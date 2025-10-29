Deutsche Bank affiche une hausse surprise de son bénéfice au 3e trimestre

Le logo de la Deutsche Bank

Deutsche Bank a affiché mercredi une hausse inattendue de 7% de son bénéfice au troisième trimestre, après que sa division mondiale de banque d'investissement a généré une forte augmentation de ses revenus.

La plus grande banque d'Allemagne a enregistré un bénéfice net, part du groupe, de 1,56 milliard d'euros au cours du trimestre, tandis que les analystes tablaient sur un bénéfice d'environ 1,34 milliard d'euros.

Ce résultat intervient alors que Deutsche Bank termine un plan triennal et tente d'atteindre une série d'objectifs dont certains analystes ont douté qu'ils puissent être réalisés.

"Nous sommes en bonne voie pour atteindre nos objectifs financiers pour 2025", a déclaré le président du directoire Christian Sewing.

Les résultats trimestriels de la banque s'inscrivent dans la lignée de ceux des plus grandes banques européennes, alors que les investisseurs cherchent à savoir comment celles-ci font face à une économie morose, à un euro fort et à une guerre commerciale.

La banque d'investissement de Deutsche Bank est restée la plus grande source de revenus sur le trimestre, avec une augmentation de 18% de son chiffre d'affaires, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur une hausse de 10,8%.

Au sein de la banque d'investissement, le chiffre d'affaires des opérations sur les titres à revenu fixe et les devises, l'une des principales activités de la banque, a augmenté de 19%, contre des prévisions qui tablaient sur une hausse de 8,1%.

Après une période de faiblesse, ses activités de création et de conseil ont enregistré une hausse de 27%, alors que les prévisions tablaient sur une augmentation de 24,4%. Deutsche a récemment remanié les postes clés de cette division.

(Rédigé par Tom Sims et Matthias Inverardi, version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)