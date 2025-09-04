 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Deutsche Bank a clôturé un financement de 184 M$ en Thaïlande
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 12:57

(Zonebourse.com) - Deutsche Bank a clôturé avec succès un financement de 184 millions de dollars pour le projet de satellite THAICOM10 en Thaïlande.

Space Tech Innovation (STI) est une filiale de Thaicom, l'un des principaux opérateurs de satellites asiatiques et société de technologie spatiale.

La facilité est garantie par l'Agence française de crédit à l'exportation (ECA), Bpifrance Assurance Export.

Dans le cadre de cet accord, Deutsche Bank et Standard Chartered accorderont à STI un prêt de 184 millions de dollars sur 14 ans pour le développement du projet de satellite THAIMCOM 10.

Le prêt financera le contrat commercial conclu entre STI et la société française Airbus Defence & Space pour la fabrication du nouveau satellite SD-HTS (Software Defined High Throughput Satellite).

Le satellite THAICOM 10 permettra un accès à Internet haut débit dans les zones reculées.

STI prévoit de le lancer sur la fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la Floride, aux États-Unis, en 2027.

Pimolpa Simaroj, Chief Country Officer de Deutsche Bank Thailand, a déclaré : ' Nous espérons ouvrir la voie à de futures transactions qui aideront nos entreprises locales à faire progresser leurs ambitions de croissance locale et mondiale'.

Copyright (c) 2025 Cercle Finance.

