DEUTSCHE BAHN REFUSE 25 TRAINS DE BOMBARDIER, SELON LE SÜDDEUTSCHE ZEITUNG FRANCFORT (Reuters) - La compagnie ferroviaire allemande Deutsche Bahn refuse d'acheter 25 nouveaux trains intercités au canadien Bombardier en raison de défauts techniques, rapporte le journal Süddeutsche Zeitung citant des sources sectorielles. Cette commande est d'un montant de 400 millions d'euros et Deutsche Bahn réfléchit à une demande d'indemnisation, ajoute le journal. Le problème technique réside dans le système d'exploitation des trains qui met trop de temps à démarrer et tombe en panne régulièrement si les trains doivent changer de direction, précise Süddeutsche Zeitung. Deutsche Bahn a confirmé qu'elle refusait de prendre livraison de 25 trains intercités auprès d'un fournisseur qu'elle a refusé de désigner. Elle a dit espérer que les problèmes techniques seraient rapidement résolus et a dit réfléchir à d'éventuelles initiatives sur le terrain juridique. Un porte-parole de Bombardier en Allemagne n'avait pas de commentaire à formuler dans l'immédiat. Reuters a rapporté vendredi que Bombardier, confronté à une série de difficultés l'ayant amené à avertir sur ses résultats mi-janvier, avait approché le français Alstom notamment dans le cadre de sa recherche d'un partenaire pour fusionner ses activités ferroviaires. (Christoph Steitz; version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

