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Dette privée : Eurazeo boucle son fonds EPD VII à 3,9 milliards d'euros
information fournie par AOF 02/06/2026 à 10:49

(Zonebourse.com) - Eurazeo annonce le closing final d'Eurazeo Private Debt VII (EPD VII), son fonds de dette privée, à 3,9 milliards d'euros. EPD VII dépasse ainsi largement son objectif initial, fixé à 3 milliards d'euros. Ce succès illustre la confiance renouvelée des investisseurs dans la stratégie Private Debt d'Eurazeo et témoigne d'un intérêt toujours marqué pour le segment du lower mid-market européen.

Ce nouveau millésime porte à 5,5 MdsEUR la taille totale du septième programme, qui inclut près d'1 MdEUR levés auprès de la clientèle privée, en complément des engagements et des mandats d'investisseurs institutionnels.

Les investisseurs internationaux représentent plus de 60% des engagements, confirmant l'intérêt croissant que suscite le fonds, notamment en Amérique du Nord et en Asie, auprès d'investisseurs à la recherche d'une exposition diversifiée à la dette privée européenne.

Avec déjà plus de 70 sociétés financées en Europe, EPD VII est déployé à hauteur de 65%, soit 2,5 MdsEUR engagés. EPD VII s'inscrit par ailleurs dans la continuité d'Eurazeo Private Debt VI, qui avait atteint 2,3 MdsEUR lors de son closing en 2023.

Les actifs sous gestion de la stratégie Private Debt dépassent désormais 11 MdsEUR, soit 29% des actifs sous gestion d'Eurazeo, confirmant le rôle central de cette stratégie au sein de la plateforme globale du groupe.

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