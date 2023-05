Dette immobilière: DWS plus sélectif en raison de l'augmentation des risques

(AOF) - « Nous constatons une augmentation des risques de défaillance et des dépréciations d'actifs » affirme DWS dans son étude sur les perspectives liées à la dette immobilière en Europe. « Nous sommes plus sélectifs dans l'analyse des emprunteurs et des locataires, ainsi que dans les mesures de la dette et nous nous concentrons sur les actifs de haute qualité situés dans le centre ou sur les biens en transition présentant un potentiel d'augmentation ». « Nous préférons le résidentiel et la logistique", ajoute l'analyste.

"Nous sommes plus prudents en ce qui concerne les immeubles de bureaux secondaires, compte tenu de la polarisation de la demande et de l'incertitude économique ", affirme DWS.

" La hausse des taux d'intérêt a ralenti l'investissement dans l'immobilier commercial et l'activité de prêt ", rappelle-t-il, après que " les récentes perturbations bancaires ont accru l'aversion au risque des investisseurs et ont encore durci les conditions de financement, ce qui s'est traduit par une augmentation des marges et une diminution des ratios prêt sur valeur ".

L'analyste signale cependant que " la réduction de la disponibilité du crédit auprès des prêteurs et l'augmentation des marges créent une opportunité attrayante pour les stratégies de dette privée, car les fondamentaux de l'immobilier restent robustes ". " À l'avenir, nous nous attendons à ce que les investisseurs institutionnels augmentent leurs allocations de capital à la dette immobilière privée ", précise-t-il.