Dette des entreprises: Janus Henderson signale "un niveau record" atteint en 2022/2023

Les entreprises françaises affichent une dette nette de 333 milliards de dollars, ce qui les place au sixième rang mondial. Elles n'ont emprunté que 1,2 % de plus sur l'exercice 2022/23, à taux de change constants, et seulement un tiers d'entre elles (36 %) ont augmenté leur encours de crédit. " Nul doute que la hausse des taux d'intérêt les a dissuadées de contracter de nouveaux emprunts " juge le gérant soulignant que " le coût du financement de la dette des entreprises françaises a augmenté de 19,9 % en 2022/23, la hausse des taux d'intérêt pesant sur les bénéfices des entreprises ".

De nombreuses grandes entreprises financent leurs dettes au moyen d'obligations à taux d'intérêt fixe (appelées coupons), ce qui retarde l'impact de la hausse des taux d'intérêt - seul un huitième environ des obligations sont refinancées chaque année ". Janus Henderson relève que le montant consacré aux intérêts " n'a augmenté que de 5,3 % à taux de change constant en 2022/2023 ", ce qui est " nettement inférieur à l'augmentation des taux d'intérêt mondiaux ", et que les intérêts ont absorbé 9,2 % des bénéfices, ce qui constitue un record.

Un cinquième de la hausse de la dette nette " s'explique simplement par le fait que des entreprises telles qu'Alphabet et Meta ont dépensé une partie de importantes liquidités ", ajoute Janus Henderson. La dette totale, qui exclut les soldes de trésorerie, a augmenté de seulement 3,0 % à taux de change constant au niveau mondial, soit " environ la moitié du rythme moyen de la dernière décennie ". La hausse des taux d'intérêt " a commencé à freiner la propension à emprunter ", mais " n'a pas encore eu d'impact significatif sur les charges d'intérêt auxquelles sont confrontées la plupart des grandes entreprises ".

