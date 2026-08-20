Détroit d'Ormuz : comment les Etats-Unis font passer des millions de barils sous le nez de l'Iran

L'armée américaine organise chaque nuit le passage de pétroliers par un chenal longeant Oman, rapporte Axio. Près de 10 millions de barils transiteraient désormais chaque jour, soit environ la moitié des volumes enregistrés avant le conflit.

Les Etats-Unis ont discrètement mis en place un corridor maritime permettant aux pétroliers d'entrer et de sortir du détroit d'Ormuz, rapporte Axios, citant deux responsables américains. Depuis plusieurs semaines, entre 15 et 20 navires empruntent chaque nuit un chenal situé au sud du détroit, le long des côtes d'Oman.

L'opération permettrait d'acheminer près de 10 millions de barils de pétrole par jour vers le marché mondial, soit environ la moitié du volume d'avant-guerre. Certaines nuits, les exportations auraient même atteint entre 15 et 20 millions de barils, selon les responsables cités par Axios.

Le dispositif ne se limite pas à escorter les pétroliers chargés quittant le Golfe. L'armée américaine organise également l'entrée de navires vides depuis la mer d'Arabie afin qu'ils chargent du pétrole dans les ports de la région avant de ressortir par le même corridor. "Nous contrôlons la voie sud du détroit d'Ormuz depuis deux mois", affirme un responsable américain à Axios, assurant que les Gardiens de la révolution iraniens ne contrôlent pas le détroit.

L'Iran n'a plus suffisamment de capacité de surveillance

Selon les responsables américains, ce corridor a été rendu possible par une campagne militaire de deux semaines qui aurait fortement dégradé les radars et les capacités de surveillance maritime de l'Iran. Téhéran disposerait désormais d'une visibilité réduite sur le chenal sud et s'appuierait essentiellement sur quelques radars remis en service et sur des observateurs embarqués à bord de vedettes rapides.

Donald Trump a déclaré mercredi à Axios qu'une "quantité considérable de pétrole" sortait désormais du détroit. Le président américain a également indiqué que Washington ne négociait pas actuellement avec Téhéran.

Pour l'heure, le pétrole a peu réagi à ces informations. Le baril de Brent se négocie toujours au-dessus de 91 USD, après avoir rebondi par rapport à son point bas du 5 août, sous 80 USD.