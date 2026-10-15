Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/02/31
COUPON 2,70%
VOLUME ADJUGE 2,041 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 4,744 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 94,85%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 4,01%
A COMPARER A 3,78%
EN DATE DU 17/09/26
DATE DE REGLEMENT 19/10/26
OAT
MATURITE 25/11/31
COUPON 0,00%
VOLUME ADJUGE 2,337 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 5,370 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 81,43%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 4,10%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 19/10/26
OAT
MATURITE 25/02/32
COUPON 3,25%
VOLUME ADJUGE 3,691 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 8,480 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 95,66%
% SERVI AU PRIX LIMITE 61,82%
TAUX MOYEN PONDERE 4,16%
A COMPARER A 3,92%
EN DATE DU 17/09/26
DATE DE REGLEMENT 19/10/26
OAT
MATURITE 25/11/33
COUPON 3,50%
VOLUME ADJUGE 3,931 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 8,762 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 94,54%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 4,41%
A COMPARER A 3,58%
EN DATE DU 16/07/26
DATE DE REGLEMENT 19/10/26
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