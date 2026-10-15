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Détails de l'adjudication d'OAT
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 10:57

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Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OAT

MATURITE 25/02/31

COUPON 2,70%

VOLUME ADJUGE 2,041 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 4,744 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 94,85%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 4,01%

A COMPARER A 3,78%

EN DATE DU 17/09/26

DATE DE REGLEMENT 19/10/26

OAT

MATURITE 25/11/31

COUPON 0,00%

VOLUME ADJUGE 2,337 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 5,370 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 81,43%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 4,10%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 19/10/26

OAT

MATURITE 25/02/32

COUPON 3,25%

VOLUME ADJUGE 3,691 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 8,480 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 95,66%

% SERVI AU PRIX LIMITE 61,82%

TAUX MOYEN PONDERE 4,16%

A COMPARER A 3,92%

EN DATE DU 17/09/26

DATE DE REGLEMENT 19/10/26

OAT

MATURITE 25/11/33

COUPON 3,50%

VOLUME ADJUGE 3,931 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 8,762 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 94,54%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 4,41%

A COMPARER A 3,58%

EN DATE DU 16/07/26

DATE DE REGLEMENT 19/10/26

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