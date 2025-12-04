 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 138,00
+0,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Destia (Colas) décroche la partie Ouest du tramway de Vantaa (Finlande) pour 230 MEUR
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 17:57

Colas rapporte que sa filiale finlandaise, Destia, a remporté au sein de son alliance avec Sitowise Oy et Ramboll Finland Oy, la construction de la partie Ouest du futur tramway de Vantaa (une localité de l'agglomération d'Helsinki), à la suite d'un accord de mise en oeuvre signé le 26 novembre 2025.

La société a reçu un premier ordre de service d'environ 230 MEUR, qui sera inscrit au carnet de commandes au 4e trimestre 2025. Cette phase couvre les travaux préparatoires, les fondations, la voirie, les réseaux municipaux et certains éléments de superstructure.







Le projet, qui reliera l'aéroport d'Helsinki au quartier de Tikkurila via un tunnel maintenu ouvert durant les travaux, représente un investissement total estimé à 750 MEUR, dont 420 MEUR pour Destia.

La construction doit durer quatre ans, pour une mise en service fin 2029.

Pour rappel, Colas, entreprise spécialisée dans les travaux publics, est elle-même un filiale de Bouygues ,









Valeurs associées

BOUYGUES
43,3700 EUR Euronext Paris +0,74%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank