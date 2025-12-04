Destia (Colas) décroche la partie Ouest du tramway de Vantaa (Finlande) pour 230 MEUR
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 17:57
La société a reçu un premier ordre de service d'environ 230 MEUR, qui sera inscrit au carnet de commandes au 4e trimestre 2025. Cette phase couvre les travaux préparatoires, les fondations, la voirie, les réseaux municipaux et certains éléments de superstructure.
Le projet, qui reliera l'aéroport d'Helsinki au quartier de Tikkurila via un tunnel maintenu ouvert durant les travaux, représente un investissement total estimé à 750 MEUR, dont 420 MEUR pour Destia.
La construction doit durer quatre ans, pour une mise en service fin 2029.
Pour rappel, Colas, entreprise spécialisée dans les travaux publics, est elle-même un filiale de Bouygues ,
Valeurs associées
|43,3700 EUR
|Euronext Paris
|+0,74%
