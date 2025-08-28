Desjardins s'apprête à privatiser Guardian Capital dans le cadre d'une transaction de 1,21 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrections pour ajouter le code de l'instrument pour le Groupe Guardian Capital dans les métadonnées)

Le Groupe Guardian Capital GCG.TO a accepté d'être racheté par Desjardins Gestion d'actifs dans le cadre d'une transaction en espèces de 1,67 milliard de dollars canadiens (1,21 milliard de dollars), a annoncé jeudi la société de services financiers.

Ce rachat coïncide avec l'amélioration du climat des transactions à Wall Street, après une accalmie en début d'année due au coup de fouet macroéconomique provoqué par les tarifs douaniers américains. La Banque du Canada a considérablement réduit ses taux de 225 points de base à partir de juin de l'année dernière, mais depuis mars, elle a mis en pause en attendant d'évaluer l'impact des droits de douane sur l'économie et les prix.

Desjardins paiera 68 $ par action pour toutes les actions de catégorie A et les actions ordinaires de Guardian, ce qui représente une prime de 66 % et de 48 % par rapport au dernier cours de clôture de chaque catégorie d'actions.

Les gestionnaires d'investissement ont toujours compté sur la croissance inorganique par le biais de fusions et d'acquisitions, car une clientèle plus importante se traduit directement par des frais plus élevés, qui sont souvent liés aux actifs sous gestion. L'opération Guardian s'aligne également sur la préférence plus marquée des marchés pour le financement des opérations de rachat en espèces et en actions, en raison de la réduction de l'écart entre les coûts avant impôts des capitaux propres et de la dette.

Guardian deviendra une société privée après avoir été cotée à la Bourse de Toronto pendant près de six décennies, au cours desquelles elle s'est développée pour gérer des actifs d'une valeur de 164,1 milliards de dollars canadiens. Après la conclusion de l'opération, l'entité combinée gérera environ 280 milliards de dollars canadiens d'actifs de clients.

Guardian fournit des services de gestion d'investissements à des clients institutionnels, de détail et privés.

À la fin de 2022, Desjardins a acquis les réseaux de distribution d'assurance-vie, de fonds communs de placement et d'investissement de Guardian dans le cadre d'une transaction de 750 millions de dollars.

BMO Marchés des capitaux a conseillé Guardian dans le cadre de cette transaction, tandis que Desjardins Marchés des capitaux a conseillé Desjardins.

(1 $ = 1,3817 dollars canadiens)