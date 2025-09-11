Désignation fast track pour Sanofi dans la DMLA néovasculaire
11/09/2025
Le processus 'fast track' vise à faciliter le développement et à accélérer l'examen des médicaments destinés à traiter des affections graves et à répondre à des besoins médicaux non satisfaits, de façon à les mettre à disposition des patients plus rapidement.
Le SAR402663 administre un matériel génétique codant pour le FLT01 soluble conçu pour inhiber le facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF). Sanofi l'évalue actuellement dans le cadre d'une étude de phase I/II pour traiter la DMLA néovasculaire.
Forme sévère de dégénérescence maculaire, la DMLA néovasculaire touche plus d'un million de personnes aux Etats-Unis et plus de six millions dans le monde ; elle a un impact profond sur la qualité de vie, notamment sur l'aptitude à lire ou à conduire.
