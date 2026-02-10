Des bénéfices annuels en chute pour Kering
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 07:25
Le chiffre d'affaires du groupe de luxe a diminué de 13% à 14,7 MdsEUR, dont une baisse de 10% en données comparables, observable à la fois pour ses ventes dans le réseau en propre (-11%) et pour l'activité Wholesale (-9%).
Parmi ses principales marques, Kering a vu ses ventes en données comparables se contracter de 19% pour Gucci et de 6% pour Yves Saint Laurent, mais augmenter de 3% pour Bottega Veneta et pour Kering Eyewear.
"Au 2e semestre, nous avons engagé une série de mesures déterminantes : renforcement de notre bilan, stricte maîtrise des coûts, et choix stratégiques posant les fondations nécessaires au prochain chapitre de notre histoire", affirme son DG Luca de Meo.
Au titre de 2025, le conseil d'administration a décidé de proposer à l'AG du 28 mai, un dividende ordinaire de 3 EUR par action, dont un solde de 1,75 EUR restant à verser et qui sera mis en paiement le 4 juin prochain.
En outre, un dividende exceptionnel de 1 EUR par action sera proposé, lié à la cession de Kering Beauté à L'Oréal, dont la finalisation est attendue au 1er semestre 2026. Il sera versé une fois l'opération clôturée, et pas avant le 4 juin.
Kering affirme "aborder 2026 avec un objectif clair : renouer avec la croissance et améliorer ses marges, dès cette année". Le Capital Markets Day du 16 avril présentera en détail la feuille de route qui guidera sa nouvelle phase de transformation.
Valeurs associées
|259,700 EUR
|Euronext Paris
|+0,64%
A lire aussi
-
(Actualisé avec Kering, Philips, TUI, Osram et Standard Chartered) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
-
Le géant français du luxe Kering , propriétaire de Gucci, lancé dans une restructuration depuis l'arrivée en septembre de son nouveau directeur général Luca de Meo, a annoncé mardi des ventes en baisse de 13% en 2025 et un plongeon de son bénéfice net de 93,6%. ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer