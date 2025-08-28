 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 776,50
+0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Désignation d’un expert indépendant dans le cadre du projet d’offre publique d’achat simplifiée sur les actions Cogelec
information fournie par Boursorama CP 28/08/2025 à 18:00

Désignation d’un expert indépendant dans le cadre du projet d’offre publique d’achat
simplifiée sur les actions Cogelec
Dans le prolongement de la signature, le 31 juillet 2025, d’un contrat d’acquisition entre Legrand France,
filiale de Legrand, d’une part, et les managers du groupe Cogelec et Raise Investissement, associés de
Cogelec Développement, d’autre part, portant sur l’acquisition de la totalité des actions de Cogelec
Développement1 sur la base d’un prix de 29 euros par action Cogelec (coupon 2024 détaché), laquelle
serait suivie du dépôt à titre obligatoire d’une offre publique d’achat simplifiée (l’ « OPAS ») en vue
d'acquérir le solde des actions de Cogelec (la « Société »), Cogelec annonce ce jour, sur le fondement
des dispositions de l’article 261-1 I, 2° et 4° et de l’article 261-1 II du règlement général de l’Autorité des
Marchés Financiers (l’ « AMF »), la désignation du cabinet Crowe HAF, représenté par Messieurs Olivier
Grivillers et Maxime Hazim (16 rue Camille Pelletan, 92300 Levallois-Perret – + 33 (0)1 41 05 98 40 –
olivier.grivillers@crowe-haf.fr, maxime.hazim@crowe-haf.fr), en qualité d’expert indépendant afin
d’établir un rapport sur les conditions financières de l’OPAS, laquelle sera suivie, le cas échéant, d’un
retrait obligatoire si les conditions réglementaires sont satisfaites.

Valeurs associées

COGELEC
28,9000 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank