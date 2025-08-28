Désignation d’un expert indépendant dans le cadre du projet d’offre publique d’achat

simplifiée sur les actions Cogelec

Dans le prolongement de la signature, le 31 juillet 2025, d’un contrat d’acquisition entre Legrand France,

filiale de Legrand, d’une part, et les managers du groupe Cogelec et Raise Investissement, associés de

Cogelec Développement, d’autre part, portant sur l’acquisition de la totalité des actions de Cogelec

Développement1 sur la base d’un prix de 29 euros par action Cogelec (coupon 2024 détaché), laquelle

serait suivie du dépôt à titre obligatoire d’une offre publique d’achat simplifiée (l’ « OPAS ») en vue

d'acquérir le solde des actions de Cogelec (la « Société »), Cogelec annonce ce jour, sur le fondement

des dispositions de l’article 261-1 I, 2° et 4° et de l’article 261-1 II du règlement général de l’Autorité des

Marchés Financiers (l’ « AMF »), la désignation du cabinet Crowe HAF, représenté par Messieurs Olivier

Grivillers et Maxime Hazim (16 rue Camille Pelletan, 92300 Levallois-Perret – + 33 (0)1 41 05 98 40 –

olivier.grivillers@crowe-haf.fr, maxime.hazim@crowe-haf.fr), en qualité d’expert indépendant afin

d’établir un rapport sur les conditions financières de l’OPAS, laquelle sera suivie, le cas échéant, d’un

retrait obligatoire si les conditions réglementaires sont satisfaites.