Descriptif du programme limité de rachat d'actions & reprise du contrat de liquidité

Place de cotation : Euronext Paris

Code ISIN / Mnémo : FR0013233012 / IVA

Site web : www.inventivapharma.com



Paris, le 10 août 2020



Conformément à l'autorisation donnée par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires réunie le 28 mai 2020 et au Conseil d'Administration qui s'est tenu le 22 juin 2020, Inventiva :



- Confirme les modalités du programme limité de rachat d'actions, et

- Annonce la reprise du contrat de liquidité sur l'action Inventiva et la fin de la période de stabilisation.



PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS 2020-2021



En application des articles 221-1 et suivants et 241-1 et suivants du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), le présent descriptif a pour objet de présenter les objectifs et les modalités du programme limité de rachat d'actions approuvé par les actionnaires de la société Inventiva et qui permettra notamment le renouvellement et la reprise du contrat de liquidité.



[...]