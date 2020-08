Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Des vidéos suggèrent une explosion dans une ville nord-coréenne-médias Reuters • 05/08/2020 à 16:46









SEOUL, 5 août (Reuters) - Des vidéos filmées depuis la Chine montrent une explosion éclairant le ciel nocturne du côté nord-coréen de la frontière, ont rapporté mercredi plusieurs médias sud-coréens. Selon l'un deux, il s'agirait d'une fuite de gaz ayant provoqué une explosion meurtrière dans la nuit de lundi. Reuters n'a pas pu procéder dans l'immédiat à une vérification de ces vidéos, obtenues par le Daily NK, un site d'informations sur la Corée du Nord basé à Séoul, ainsi que par l'agence Associated Press (AP). D'autres médias sud-coréens ont également cité des sources anonymes ayant fait état d'un incendie accompagné d'explosions. Citant une source anonyme en Corée du Nord, le Daily NK a précisé mercredi qu'au moins 15 personnes étaient mortes dans l'explosion et l'incendie qu'elle a déclenché dans une maison de Hyesan, dans la province septentrionale de Yanggang. L'agence AP a cité un agent de voyage de la commune chinoise frontalière de Changbai ayant dit avoir vu et filmé l'explosion, sans en connaître l'origine. Les vidéos montrent un feu rougeoyant au-dessus de la cime des arbres et permettent d'entendre une série d'explosions accompagnées de colonnes de feu s'élevant dans le ciel. Les médias nord-coréens n'ont mentionné aucun incident tandis que des responsables sud-coréens ont déclaré ne pas pouvoir confirmer ces informations dans l'immédiat. (Josh Smith, version française Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)

