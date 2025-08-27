Des vautours aux défenseurs, les opérations de capital-investissement au Japon s'apprêtent à connaître une année record

Les opérations de rachat au Japon pourraient atteindre 40 milliards de dollars en 2025

L'intérêt du capital-investissement pour le Japon contrecarre le ralentissement mondial des rachats d'entreprises

Les investisseurs activistes et les réformes de la Bourse de Tokyo stimulent les transactions

Les opérations de rachat au Japon devraient atteindre un niveau record cette année, dépassant les 40,3 milliards de dollars enregistrés en 2023, selon les fonds de capital-investissement et les conseillers, car les entreprises se plient à la pression d'améliorer les rendements pour les investisseurs.

Les entreprises japonaises craignaient autrefois les fonds de capital-investissement, qu'elles considéraient comme des "hagetaka", c'est-à-dire des vautours. Aujourd'hui, elles sont de plus en plus ouvertes aux rachats et à l'abandon de leur statut de société cotée, autrefois très prisé, face aux appels des investisseurs activistes et de la Bourse de Tokyo à revoir la gestion du capital et les participations croisées.

Les acteurs du capital-investissement affirment que leurs bailleurs de fonds manifestent un intérêt sans précédent pour les opportunités offertes par le Japon, la vague d'opérations réalisées cette année allant à l'encontre d'un ralentissement mondial de cette activité.

Au cours de l'année qui s'est achevée le 20 août, les opérations de capital-investissement ont totalisé 27,6 milliards de dollars, soit près du triple des 9,5 milliards de dollars enregistrés au cours de la même période en 2024, selon les données de Dealogic.

Parmi les opérations les plus importantes de cette année, citons l'offre de 3,5 milliards de dollars de Blackstone BX.N pour la société de recrutement d'ingénieurs TechnoPro

6028.T , l'offre de 2,7 milliards de dollars d'EQT pour le fabricant d'ascenseurs Fujitec 6406.T , et les rachats par KKR du développeur de logiciels Fuji Soft et du fabricant d'équipements médicaux Topcon pour 4,1 milliards de dollars et 2,3 milliards de dollars respectivement, ce dernier aux côtés d'un fonds soutenu par l'État japonais.

"Nous disposons d'une réserve d'opérations extrêmement riche", a déclaré Kazuhiro Yamada, directrice générale de Carlyle Japan.

"Sur les plus de 300 opportunités que Carlyle Japan entrevoit dans ses trois secteurs principaux, environ 30 ont une chance de se concrétiser dans les 12 à 18 prochains mois", a déclaré Mme Yamada.

La Bourse de Tokyo a défini des critères de gouvernance plus stricts, destinés à rendre les entreprises cotées en bourse plus attrayantes pour les investisseurs, ce qui oblige les entreprises à explorer des options telles que le retrait de la cote.

L'élan réformateur de la bourse, en réponse au nombre inhabituellement élevé d'actions sous-évaluées au Japon, a déclenché une série de rachats d'actions, de ventes d'actifs et de rachats d'entreprises par les cadres. .

"Les projets sur lesquels nous travaillons dans notre pipeline immédiat ne sont que la partie émergée de l'iceberg", a déclaré Eiji Yatagawa, associée et responsable du capital-investissement au Japon chez KKR.

LE CAPITAL-INVESTISSEMENT FACE AUX INVESTISSEURS ACTIVISTES

L'activité croissante des activistes, considérée comme pouvant précéder une opération de privatisation, encourage la spéculation sur le prix des actions des entreprises ciblées.

"En particulier après l'arrivée des activistes, les spéculateurs peuvent faire grimper le prix de l'action à un niveau tel que personne ne peut faire d'offre", a déclaré Akihiko Manaka, co-responsable de la banque d'investissement et responsable des fusions-acquisitions au Japon chez Bank of America.

Le cours de l'action Fujitec a plus que doublé au cours des trois années qui se sont écoulées entre le moment où l'activiste Oasis a commencé à cibler la société et l'offre d'EQT en juillet.

L'offre de la société de capital-investissement représentait une décote par rapport au prix du marché.

"Lorsqu'une entreprise arrive au point où elle doit être privatisée, il est peut-être déjà trop tard pour commencer à envisager des partenaires potentiels", a déclaré Kohei Fukushima, une directrice d'EQT qui a travaillé sur l'opération Fujitec.

Pour éviter cette situation, les entreprises discutent de plus en plus avec des sociétés de capital-investissement avant que la direction ne devienne la cible d'investisseurs qui s'agitent pour obtenir des changements, affirment les acteurs du secteur.

"Dans un certain sens, c'est devenu une option stratégique naturelle. Certaines directions prennent des mesures proactives et envisagent la privatisation avant même que les activistes ne deviennent actionnaires", a déclaré Mme Yatagawa de KKR.

Les fonds affirment qu'aujourd'hui, près de la moitié de leurs discussions avec les entreprises sont initiées par les entreprises elles-mêmes.

La privatisation offre à la direction en place la possibilité d'entreprendre une restructuration à l'abri de l'œil du marché public.

"Au niveau de la direction, la pratique générale des fonds de capital-investissement est de donner au moins une chance à la direction en place", a déclaré Jeremy White, partenaire et co-responsable mondial des fusions et acquisitions au cabinet d'avocats Morrison Foerster à Tokyo.

Les fonds affirment que le solide marché des capitaux japonais favorise les re-cotations ultérieures et que les entreprises qui poursuivent des fusions et acquisitions et d'autres fonds offrent également des opportunités de sortie potentielles.

"Nous nous attendons à voir davantage de sorties entre sponsors", a déclaré Teruyuki Asaoka, directrice générale de l'équipe de capital-investissement d'EQT au Japon.

"Il y a beaucoup de capitaux à déployer dans le secteur et, par conséquent, la position des sociétés de capital-investissement en tant qu'acheteurs potentiels se renforce", a-t-elle ajouté.